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НовостиОбщество2 августа 2023 13:20

В Самарской области военный на несколько недель ушел из воинской части

Суд вынес приговор бойцу, самовольно оставившему воинскую часть
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Приговор был оглашен 31 июля

Приговор был оглашен 31 июля

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор местному жителю, который был признан виновным в самовольном оставлении места службы. Мужчина не являлся в воинскую часть несколько недель. Подробности сообщили в пресс-службе Самарского гарнизонного военного суда.

Выяснилось, что боец проходил военную службу по контракту. 26 февраля 2023 года он не явился в сроки в воинскую часть из увольнения и продолжал уклоняться от службы вплоть до 23 марта.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца). 31 июля 2023 года суд приговорил его к лишению свободы на 3 года условно.