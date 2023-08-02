В Самарской области военный на несколько недель ушел из воинской части

Приговор был оглашен 31 июля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор местному жителю, который был признан виновным в самовольном оставлении места службы. Мужчина не являлся в воинскую часть несколько недель. Подробности сообщили в пресс-службе Самарского гарнизонного военного суда.

Выяснилось, что боец проходил военную службу по контракту. 26 февраля 2023 года он не явился в сроки в воинскую часть из увольнения и продолжал уклоняться от службы вплоть до 23 марта.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца). 31 июля 2023 года суд приговорил его к лишению свободы на 3 года условно.