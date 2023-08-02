В Самаре лже-сотрудники ФСБ не смогли обжаловать приговор

Суд оставил в силе решение о назначении мужчинам реальных сроков лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Фигуранты – трое мужчин, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ.

Насколько известно, в преступную схему были вовлечены экс-директор ООО «Улькар» Скибин, бывший коммерческий директор ООО «Тульские инженерные решения» Разумов и безработный Гопп. Первый мужчина узнал, что в суде Самарского района рассматривается дело некого Усынина, которого обвиняют в коррупционном преступлении, и придумал аферу.

Скибин убедил Усынина и его партнера по бизнесу, что Разумов и Гопп – действующие сотрудники центрального аппарата ФСБ России и якобы они могут повлиять на решение судьи при вынесении приговора. Для начала мошенники запросили за свои услуги 5 млн рублей, потом еще 2,5 млн – для найма «своего» адвоката. Затем речь пошла о 20 млн рублей.

Аферисты не смогли вовремя умерить свои аппетиты и вызвали подозрения у Усынина, которого к тому моменту приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Тот через своего знакомого обратился к правоохранителям. Злоумышленников задержали после очередной передачи денег, которая состоялась в одной из гостиниц Самары.

Лже-силовиков приговорили к реальным срокам лишения свободы. Скибину дали 5 лет колонии строгого режима, Разумову – 4,5 года колонии строгого режима, Гоппу – 2,5 года колонии общего режима. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Как пишет Волга Ньюс, недавно облсуд рассмотрел апелляцию. Он оставил решение первой инстанции без изменений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.