Юные самарцы принимают участие в окружном этапе Юнармейских сборов ПФО «Гвардеец»

Ребята пробудут в Пензе до середины августа. Фото: пресс-служба ПФО

1 августа 2023 года в Пензе состоялось юнармейских сборов ПФО «Гвардеец». Торжественное мероприятие посетили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и Герои РФ Олег Лобунец и Александр Янклович.

– Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» являются центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах и правоохранительных ведомствах, – отметил Игорь Комаров.

Участниками сбогров стали 320 учеников 9-10 классов из 14 регионов Приволжского федерального округа, Запорожской области и Донецкой Народной Республик. В их числе – юноши Самарской области. Это 20 воспитанников военно-патриотических объединений из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска, Жигулевска, Волжского, Красноармейского, Пестравского, Нефтегорского, Алексеевского, Борского, Большечерниговского районов.

Они пробудут в Пензе до 17 августа, где пройдут начальную военную подготовку, обучатся основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. Ребята также посетят уроки мужества и встретятся с Героями России, ветеранами и военнослужащими.

Отметим, что система патриотического воспитания молодежи в Самарской области признана одной из лучших в ПФО. Таких результатов удалось достичь благодаря развитой инфраструктуре патриотического воспитания и образования. Она была разработана по поручению губернатора Дмитрия Азарова. А ее основу легли инициативы от молодежи и жителей губернии.

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