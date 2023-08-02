В Самарской области пожарные спасли жилые дома от наступающего огня

На тушение огня у пожарных ушло больше часа / Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В Самарской области пожарные спасли три дома от горящей травы. Пожар вспыхнул в первый день августа в селе Новокуровка Хворостянского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Так, 1 августа 2023 года в 15:17 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании на ул. Кооперативной в селе Новокуровка. На место прибыло 3 единицы техники и 6 пожарных. Оказалось, что горела сухая трава, которая создавала опасность для трех близлежащих жилых домов. Уже в 16.24 пожар был локализирован, а практически через 15 минут - полностью ликвидирован.

Благодаря быстрому реагированию пожарных, огонь удалось остановить прежде, чем он перекинулся на дома. В настоящий момент причины пожара и ущерб устанавливаются.

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