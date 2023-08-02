Строительство новых школ в Самарской области ведется опережающими темпами

Новые образовательные учреждения появятся в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается строительство новых школ. Работы ведутся опережающими темпами. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

Две школы возводится в Тольятти. Одна из них, на 1200 мест, разместилась на ул. 40 лет Победы. Сейчас строительство находится на начальном уровне – выделен участок, проект здания проходит государственную экспертизу. Однако сдать ее планируется уже в 2024 году.

– Работы на площадке нужно начать не позднее сентября. Мы должны ввести объект не в декабре, а летом 2024 года, чтобы еще полтора-два месяца педагогический коллектив и дети могли «обживать» школу, - подчеркнул председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Другая школа, рассчитанная на 675 мест, появится на улице 70 лет Октября. Здесь требовалось оперативно внести изменения в проект в соответствии с замечаниями госэкспертизы. Заключение экспертизы ожидается в сентябре.

Одновременно с этим работы ведутся и в Самаре. Так, школу в Волгаре должны ввести в эксплуатацию уже в конце 2023 года. На эти же сроки намечено получение заключения госэкспертизы по проекту школы на площадке бывшего ЗИМ.

Еще один концессионный проект по строительству школы планируется реализовать в Крутых Ключах. Сейчас здесь заканчивается процесс подготовки участка, заключаются договоры на технологическое присоединение с газо-, электро-, водоснабжающими организациями.

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