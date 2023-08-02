В Самарской области молодежь обучат навыкам самоуправления

Проект стартует уже в этом месяце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодежь Самарской области сможет обучиться навыкам самоуправления. Сделать это получится в рамках нового проекта «Кузница кадров», который стартует в регионе. Участие в нем примут жители в возрасте от 14 до 35 лет.

– Одним из главных нововведений «Кузницы кадров» в этом году стали смены для школьников. Это важное обновление проекта, которое позволит внести значимый вклад в развитие школьного самоуправления, – отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

Проектом предусмотрено 7 смен, первые из которых стартуют уже 11 августа. Участие в них примут школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

Смены направления «Школьное самоуправление» состоятся с 11 по 14 августа, с 15 по 18 августа и с 25 по 28 августа. Для лидеров среди работающей молодежи смена пройдет с 3 по 5 сентября, а для студентов вузов и СПО пройдут 3 смены в период с 6 по 17 сентября.