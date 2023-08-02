Самарец получил штраф за дрифт на парковке ТЦ «На птичке»

Поездка попала на видео. Фото: ГИБДД Самарская область

Сотрудники ГИБДД наказали водителя, который устроил дрифт на парковке ТЦ в Самаре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

Видео с участием гонщика появилось на днях в социальных сетях. На нем водитель «ВАЗ» катался по парковке торгового центра «На птичке», совершая опасные маневры. Запись заметили сотрудники полиции. Они вышли на автомобилиста – 23-летнего жителя Самары.

– Водитель пояснил что намеренно совершал действия опасного вождения, понимая, что подвергает опасности пешеходов и водителей транспортных средств, – рассказали в региональном ГИБДД.

В отношении мужчины составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами), 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.14 (невыполнение требований ПДД РФ о подаче сигналов перед началом движения, перестроения ),

12.6 (управление транспортным средством водителем, не использующим ремни безопасности).

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