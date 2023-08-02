В Самарском цирке заявили о пропаже слона

Надувного слона можно заметить на площадке у цирка

В Самарском цирке в ближайшее время начнутся поиски слона. Правда, не настоящего. «По следам слона» - такое название носит один из эпизодов фильма, съемки которого стартовали этим летом в Самарской области.

Рабочее название картины – «Сальто-Мортале». Это многосерийная комедия. Эпизод «По следам слона» снимается в Самарском государственном цирке. Около здания уже можно заметить один из реквизитов картины - надувного слона.

Известно, что сериал снимают для телеканала СТС. Он расскажет о молодых людях, которые отправились на работу в цирк. В нем участвуют известные актеры российского кино. Все секреты пока не раскрываются, однако отмечается, что сериал обещает быть интересным.