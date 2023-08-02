Кинопоказы классических комедий пройдут в сквере Эльдара Рязанова в Самаре

Сеансы пройдут в предстоящие выходные. Фото: музей Эльдара Рязанова

В предстоящие выходные жители Самары вновь смогут насладиться просмотром любимых фильмов под открытым небом. В сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы классических комедий. Рассказываем, какое расписание подготовили организаторы.

В пятницу, 4 августа 2023 года, состоится показ фильма «Урок литературы». Начало – в 18:00. В субботу, 5 августа 2023 года, самарцам покажут сразу два фильма. В 16:00 жители смогут посмотреть картину «Вас вызывает Таймыр», в 18:00 – «Три дня в Москве».

В воскресенье, 6 августа 2023 года, можно будет посмотреть фильм «Большая перемена». Показ начнется в 18:00. Мероприятия проходят бесплатно.

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