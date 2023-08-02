В Самаре Haval опрокинулся на крышу после столкновения с BMW

Иномарки столкнулись на перекрестке улиц Металлистов и Енисейская. Фото: vk.com/chp_samara

В среду, 2 августа 2023 года, в Самаре произошло необычное ДТП. В Кировском районе столкнулись две иномарки, после чего одна из них оказалась на крыше.

Как сообщили очевидцы происшествия, авария случилась на перекрестке улиц Металлистов и Енисейская. Ее участниками стали BMW и Haval. В результате столкновения Haval опрокинулся.

– Известно, что в ДТП пострадали двое человек. В их числе – один ребенок, ехавший в автомобиле Haval. У пострадавших только ссадины, – делятся самарцы.

Отметим, что официальная информация об аварии и пострадавших не поступала. Установить обстоятельства и причины произошедшего предстоит правоохранителям.

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