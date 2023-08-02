Детей Самарской области обучили правилам безопасного поведения на воде

С ребятами проводят уроки и вручают им памятки
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
В Самарской области инспекторы ГИМС уделяют особое внимание безопасности на воде в период купального сезона. Для этого они проводят профилактические беседы с отдыхающими. Мероприятиях проходят не только в местах массового отдыха, но и в детских садах и пришкольных лагерях. Там они проводят уроки безопасности для ребят и раздают им памятки. С начала купального сезона посещено более 500 таких учреждений.
– Из-за жаркой погоды люди забывают о безопасности и приезжать отдыхать туда, где существует высокая вероятность происшествий на воде. Инспекторы предупреждают о последствиях отдыха на несанкционированном пляже, вручают информационные листки с описанием правил поведения на воде, – рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Наталья Нестерова.
Отмечается, что этот год в регионе не обошелся без ЧП. С начала купального сезона на водоемах погибли 25 человек, в том числе трое детей.
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