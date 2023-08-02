Поле и деревья вспыхнули в Тольятти 2 августа 2023 года

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП. Фото: vk.com/tlt_01

Вечером в среду, 2 августа 2023 года, очевидцы сообщили о крупном пожаре, который произошел в Тольятти. На территории Автограда вспыхнуло поле.

– Возгорание случилось за Московским проспектом. Там горят покрышки и несколько деревьев, – поделились местные жители.

На опубликованных кадрах видно, что от поля шел густой черный дым. По словам очевидцев, на месте работали пожарные службы. Установить причину и обстоятельства возгорания предстоит специалистам.

Напомним, на поле за Московским проспектом в Тольятти ранее уже был пожар. Он произошел в апреле 2023 года. Огонь охватил огромный участок территории – пожар было заметно из соседних кварталов.