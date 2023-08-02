«Лада Приора» вспыхнула в Волгаре в Самаре 2 августа 2023 года

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: скриншот с видео

Вечером в среду, 2 августа, в Самаре произошло ЧП с участием автомобиля. «Лада Приора» загорелась на улице Осетинской в Волгаре. В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности произошедшего.

Информация о происшествии поступила на пульт в 20:00. Автомобиль вспыхнул у дома №16 по улице Осетинской. Пожарные выяснили, что в «Приоре» загорелся моторный отсек.

– На месте работали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники. Пожар был локализован в 20:09. Ликвидация объявлена в 20:10, – информируют в ведомстве.

Отмечается, что ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ранее подобное происшествие произошло в Южном городе. В ночь на 31 июля 2023 года там сгорели сразу четыре автомобиля. Причина возгорания пока неизвестна, но местные жители не исключают, что мог быть поджог.

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