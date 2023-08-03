Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием «Пежо» и мотоцикла под Самарой

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в среду, 2 августа 2023 года, в Самарской области произошло смертельное ДТП. В Нефтегорском районе столкнулись иномарка и мотоцикл, погибли два человека. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась на 97 км трассы подъезд к Оренбургу. Ее участниками стали «Пежо» и мотоцикл.

– 27-летний водитель «Пежо» ехал в направлении Нефтегорска. При повороте налево он не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, допустив столкновение с мотоциклом «Сузуки», под управлением 36-летнего водителя, – рассказали в полиции.

К сожалению, не обошлось без жертв – в ДТП погибли водитель и 31-летняя пассажирка мотоцикла. 35-летняя пассажирка «Пежо» была доставлена в больницу.

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