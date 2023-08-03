В Самарской области 16 человек тушили траву в селе Подстепки 2 августа

Полностью ликвидировать пожар удалось в 22:34. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 2 августа 2023 года, поздним вечером в селе Подстепки города Тольятти загорелась трава. В борьбе с огнем участвовали 16 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре на Фермерской, 16 поступило в 21:02. Трава загорелась на площади 700 квадратных метров. Угрозы домам не было, — говорится в сообщении.

Локализация возгорания состоялась в 21:51. А полностью ликвидировать пожар удалось в 22:34. В тушении участвовали пять единиц техники и 16 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, также вечером 2 августа в Самаре произошло ЧП с участием автомобиля. «Лада Приора» загорелась на улице Осетинской в Волгаре.

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