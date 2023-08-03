Выставочные экспозиции «Сила – в правде» работают в 28 библиотеках Тольятти

Презентация выставки состоялась 25 июля в модельной библиотеке «Фолиант». Фото: минкульт Самарской области

В 28 библиотеках Тольятти работают выставочные экспозиции «Сила – в правде». Жителей приглашают ознакомиться с материалами выставки.

— В них рассказывается о героическом прошлом и настоящем нашей страны, об истории фашизма и неонацизма, — отметили в минкульте Самарской области.

Также на экспозиции представлены произведения художественной литературы о защитниках мира времен Великой Отечественной войны и о героях специальной военной операции. Презентация выставки состоялась 25 июля в модельной библиотеке «Фолиант».

Помимо этого, в рамках книжной выставки прошла презентация второго издания книги «Нашим». В работе собраны произведения тольяттинских авторов, посвященные СВО. Посмотреть книжную выставку можно также по улице 40 лет Победы, 114.

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