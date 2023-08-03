В Самаре автомобилисты рассказали, чем занимаются в пробках

Детей в это время чаще всего развлекают разговорами и играми на планшете Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Автомобилисты из Самары рассказали, чем они любят заниматься, стоя в автомобильных пробках. Информацию они озвучили в рамках опроса сервиса SuperJob.

Многие самарцы (45%) предпочитают слушать музыку. 14% наблюдают за другими машинами, а 10% просматривают социальные сети. В пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне. 8% опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Погружаются в свои мысли 7%, просто отдыхают — 5%.

10% водителей отмечают, что в пробках они занимаются своими делами: едят, убираются в машине. А женщины даже успевают привести в порядок маникюр и поправить макияж.

С детьми ситуация немного сложнее. Некоторые родители отвлекают их беседами (33%), 13% включают радио и мультфильмы. 12% играют с детьми в различные словесные игры, загадывают друг другу загадки.

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