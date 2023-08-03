Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с плохим содержанием обелиска в Самарской области

Ранее на состояние памятника пожаловались местные жители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией, произошедшей в Сергиевском районе. Местные жители сообщали, что состояние обелиска в селе Верхняя Орлянка оставляет желать лучшего – парк, где он установлен, используют для заготовки сена.

– По словам сельчан, металлические ограждения монумента сломаны и покрылись ржавчиной, прилегающая территория не облагораживается. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК и по Самарской области Марату Галиханову провести процессуальную проверку по данному факту, – рассказали в пресс-службе СК России.

Отметим, что территорию памятника уже привели в порядок. Об этом стало известно в среду, 2 августа. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе Сергиевского района исправить недостатки.

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