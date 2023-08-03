Житель Самары целый месяц переводил 4,5 млн рублей в «биржу» мошенников

Звонивший перестал выходить на связь, а мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 37-летний местный житель, который работает инженером, нарвался на мошенников и вложил в лже-биржу более 4,5 миллионов рублей.
— Мужчине на телефон позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Самарца заинтересовало предложение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Собеседник прислал подробную инструкцию о стартовых взносах и получении большего заработка. В течение месяца житель Самары вкладывал деньги в предложение незнакомца. В результате он перевел мошеннику более 4,5 миллионов рублей.
Звонивший перестал выходить на связь, а мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.
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