В Тольятти женщина из мести обвинила приятеля в изнасиловании

В ближайшее время обманщица понесет заслуженное наказание Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти суд вынес приговор местной 35-летней жительнице, которую уличили в ложном доносе. Женщина оклеветала своего знакомого, заявив, что тот ее изнасиловал. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Тревожное сообщение поступило в полицию в феврале 2023 года. Жительница Автограда сообщила оперативникам, что пила с 25-летним приятелем алкоголь, после чего он ее изнасиловал. Полицейские приступили к расследованию и выяснили, что заявительница путается в показаниях.

– Под тяжестью неопровержимых доказательств она призналась, что заявила на приятеля в полицию из-за неприязненных отношений, желая отомстить ему, – пояснили в региональном ГУ МВД.

В отношении женщины был составлен протокол по ст.19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Суд приговорил ее к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

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