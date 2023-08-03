В Самаре задержали наркоагронома, который выращивал наркотики на собственном участке

Земледелие велось на улице Путевой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оперативники задержали жителя Самары, который занимался выращиванием наркотических веществ. Их мужчина производил на собственном участке. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Информацию о том, что 42-летний мужчина может быть причастен к обороту наркотиков, поступила в полицию от неравнодушных жителей. Полицейские проверили участок на улице Путевой, где обнаружили 35 кустов растения и пакет с веществами. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной массой 65 граммов, кусты – наркотикосодержащими растениями конопля (cannabis). Сам наркоагроном заявил, что выращивал наркотики для себя.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Ведется следствие.

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