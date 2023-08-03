Профи-вор пять лет обворовывал квартиры в элитных домах Самары

Последнюю кражу самарец совершил в январе 2023 года в составе группы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 2018 года по январь 2023 года в Самаре 50-летний местный житель обворовывал квартиры на территории Ленинского, Железнодорожного и Куйбышевского районов.

— Мужчина обвиняется в кражах с незаконным проникновением в жилище и причинением крупного и особо крупного ущерба. Общая сумма награбленного превысила 2,5 миллиона рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Последнюю кражу самарец совершил в январе 2023 года в составе группы. Воры заранее присмотрели квартиру в жилом комплексе на улице Ленинской, изучили расположение камер видеонаблюдения. Также они определили визуально квартиру, где могут проживать богачи и установили «маячки», которые фиксировали факт нахождения в доме хозяев.

А 5 января воры проникли в помещение и похитили золотые монеты, украшения, наручные часы, кухонный прибор стоимостью более 50 тысяч рублей. Также они захватили с собой алкоголь, ручную кладь, парфюм и деньги, в том числе в иностранной валюте. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.

Полицейские установили причастность жителя Самары. Так профи-вора и поймали. Сейчас устанавливается местонахождение остальных подозреваемых. Ранее не судимому 50-летнему жителю Самары предъявили обвинение в совершении четырех эпизодах краж. Мужчина заключен под стражу.

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