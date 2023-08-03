Жители Самары смогут создать документальный фильм о себе и своей семье

Заявки принимаются до 10 августа.

Самарцы смогут создать фильм о себе и своей семье. Сделать это можно в рамках лаборатории документального кино «Личное/Документальное», которую организует центр современной культуры «Нулевая комната».

– Как создать фильм на основе семейных архивов и цифрового следа? Что смотреть, чтобы вдохновиться? С чего начать съемку своей короткометражной работы? Мы поможем вам ответить на эти вопросы – нужно только пройти отбор, – рассказали организаторы.

Стать участником мероприятия могут жители Самары старше 18 лет. Они должны иметь компьютер с базовой монтажной программой, а также телефон или камеру. с 15 августа до 30 сентября. Итогом проекта станет показ работ участников в большом зале «Нулевой комнаты».

Заявки принимаются до 10 августа.

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