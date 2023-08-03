Самарцам рассказали, где купить продукты питания по самой низкой цене

Купить недорогие товары можно как в магазинах, так и на ярмарках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны торговые точки Самары, которые предлагают покупателям самые низкие цены на продукты. Их перечень в четверг, 3 августа, озвучили в мэрии.

Согласно результатам мониторинга, который провели специалисты горадминистрации, дешевый картофель можно найти в «Перекрестке» на улице Сергей Лазо – он стоит 24,99 рублей за кило. Здесь же продается недорогая гречка (41,99 руб.), подсолнечное масло (77,76 руб.), пшеничная мука (19,99 руб.), соль (8,99 руб.) и куриные яйца (51,99 руб.).

Дешевый сахар и рис можно купить в «Ленте» в Железнодорожном районе и в ТЦ «Гудок» – там они стоят 55,9 и 67 рублей соответственно. А за мясом лучше всего отправиться на ярмарку, расположенную на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Местные продавцы предлагают баранину за 370 рублей, говядину – за 320 рублей, свинину – до 170 рублей.

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