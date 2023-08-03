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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:40

В Самарской области с банковских счетов виновника ДТП взыскали компенсацию сбитому пешеходу

Жительница региона получила 135 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после ДТП
Ирина СИНЕГУБОВА
Полученные травмы мешали женщине вести привычный образ жизни.

Полученные травмы мешали женщине вести привычный образ жизни.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области житель Кинель-Черкасс сбил на переходном переходе женщину. В результате ДТП ее здоровью был причинен вред средней тяжести. Судебные приставы взыскали моральный вред в размере 135 тысяч рублей.

— Полученные травмы мешали женщине вести привычный образ жизни и доставляли моральные страдания. Суд обязал водителя компенсировать пострадавшей моральный вред, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако виновник ДТП не исполнит решение суда в установленный законом срок. Тогда судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. Также мужчину ограничили в праве выезда за пределы РФ и взыскали деньги с его банковских счетов. В результате задолженность была полностью погашена, а моральный вред компенсирован.

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