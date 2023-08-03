Актуальная информация о перекрытии дорог может появиться на онлайн-картах Самары

На онлайн-картах планируют отображать информацию о перекрытиях, связанных с ремонтом сетей или с проведением массовых мероприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На онлайн-картах Самары может появиться актуальная информация о перекрытиях дорог. Городская администрация намерена заключить соответствующее соглашение о взаимодействии с российскими картографическими сервисами.

- Один из первых – система 2ГИС. Планируем, что в режиме онлайн здесь будут отображаться актуальные перекрытия дорог на территории города, которые бывают из-за ремонта коммунальных сетей, проведения массовых мероприятий и др., - написала в своем телеграм-канале глава управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

Власти города считают, что подобное нововведение будет очень удобно для жителей. Выезжая из дома, они смогут заранее просматривать ограничения, нанесенные на карту, и учитывать их при планировании поездок. 89% опрошенных самарцев поддержали эту идею.

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