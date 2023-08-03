В Самаре не нашли перевозчика на автобус № 82 «Барбошина поляна – Юнгородок»

Никто из перевозчиков не захотел обслуживать маршрут № 82 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 2 августа 2023 года, в Самаре подвели итоги конкурса по поиску перевозчика на новый автобусный маршрут. Речь идет о № 82, которые планировали запустить от Барбошиной поляны до Юнгородка. Найти компанию, которая будет возить пассажиров по этому маршруту, не удалось.

- На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка. В связи с этим конкурс был признан несостоявшимся, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Ранее планировалось, что на маршруте № 82 будут работать два автобуса. Трасса следования проходила бы от Барбошиной поляны до Юнгородка через остановки «Московское шоссе», «Ул. Стара-Загора», «Шоколадная фабрика», «Ул. Ставропольская», «Ул. Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская», «ОАО «Гидроавтоматика». Однако желающих обслуживать маршрут не нашлось.

Напомним, до этого не удалось найти перевозчиков на автобусы № 92 «Ул. Калининградская – Площадь Памяти» и № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь». Когда-то эти маршруты были довольно популярны среди самарцев.

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