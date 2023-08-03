В Самаре взяли под охрану восемь домов в историческом центре

В числе таких зданий - «Дом Филимонова» Фото: правительство Самарской области

В Самаре взяли под охрану несколько зданий, расположенных в историческом центре. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области.

В числе таких объектов оказались «Дом Филимонова» на пересечении улиц Льва Толстого, 97 и Ленинская, 116; «Дом общественного деятеля Позерн, в котором часто бывал Горький» на улице Степана Разина, 96;

«Дом жилой на участке отставного фейерверкера Козлова» на улице Льва Толстого, 118а; «Дома Гурова» на улице Комсомольской, 29; «Дом Тимрот» на улице Степана Разина, 92; «Дом Афанасьевой» на улице Степана Разина, 48; «Дом Васильевой» на улице Степана Разина, 87, а также «Жилой дом на усадьбе купеческой семьи Никоновых» на улице Куйбышева, 89.

Из документации следует, что под охраной находятся сами здание и их архитектурные элементы.

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