В Самаре взяли под охрану восемь домов в историческом центре

В числе таких зданий - «Дом Филимонова»
Фото: правительство Самарской области
В Самаре взяли под охрану несколько зданий, расположенных в историческом центре. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области.
В числе таких объектов оказались «Дом Филимонова» на пересечении улиц Льва Толстого, 97 и Ленинская, 116; «Дом общественного деятеля Позерн, в котором часто бывал Горький» на улице Степана Разина, 96;
«Дом жилой на участке отставного фейерверкера Козлова» на улице Льва Толстого, 118а; «Дома Гурова» на улице Комсомольской, 29; «Дом Тимрот» на улице Степана Разина, 92; «Дом Афанасьевой» на улице Степана Разина, 48; «Дом Васильевой» на улице Степана Разина, 87, а также «Жилой дом на усадьбе купеческой семьи Никоновых» на улице Куйбышева, 89.
Из документации следует, что под охраной находятся сами здание и их архитектурные элементы.
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