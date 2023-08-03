Жаркая погода в Самарской области будет стабильно 30-градусной с 3 по 5 августа

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области составили прогноза погоды на конец первой недели августа. Так, с 3 по 5 августа 2023 года в регионе будет стабильная умеренная жара. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В четверг, 3 августа, днем воздух прогреется до +28…+33 °C. В регионе не предвидится существенных осадков, а северо-западный ветер достигнет 6-11 м/с. В ночь на 4 августа температура воздуха ночью составит +14…+19 °C.

А 4 августа в Самарской области ожидается облачная погода, но тоже без существенных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Ночная температура воздуха составит +14…+19 °C, а дневная – +28…+33 °C.

Точно такие же погодные условия прогнозируются и на субботу. Напомним, последний летний месяц этого года должен быть по прогнозам синоптиков теплым.

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