В Самарской области после ремонта открыли ФАП в селе Новый Камелик

Доступность медпомощи в селе повысили по просьбам местных жителей / Фото: Единая Россия

В селе Новый Камелик Большечерниговского района подарили вторую жизнь фельдшерско-акушерскому пункту. Его отремонтировали по нацпроекту «Здравоохранение» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», а также благодаря активности сельчан, которые внесли в народную программу «Единой России» пожелания по повышению доступности медпомощи в их населенном пункте.

В здании ФАПа заменили крышу, отремонтировали отмостку, зашпаклевали и покрасили стены, а также поменяли двери и систему отопления. На средства колхоза «Серп и Молот» к медпункту повели внутренние и внешние сети водопровода и канализации.

На днях в селе Новый Камелик состоялось долгожданное открытие обновленного ФАПа. Перерезать красную ленточку на входе в здание доверили депутату фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Николаю Панченко, председателю колхоза «Серп и Молот» Анатолию Филатову и фельдшеру Светлане Сорокопудовой.

– Большая благодарность всем, кто привел здание в надлежащее состояние. Светло, комфортно, современный вид, новая мебель. Все это влияет и на качество нашей работы, и на настроение и самочувствие пациентов, – отметила Светлана Сорокопудова.

В рамках обновления ФАП оснастили современными медицинскими приборами. Теперь врачи смогут осматривать и лечить пациентов а месте. Новое оборудование позволит сократить время ожидания результатов анализов и повысить точность диагностики.

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