В лесах Самарской области зафиксировали нашествие насекомых-вредителей

Более шести лесничеств общей площадью 30 000 га в 2023 году подверглись нападению шелкопрядов и пилильщиков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в 2023 году зафиксировали нашествие насекомых-вредителей. Они атаковали леса. Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Павел Мельников на площадке ЦУРа рассказал, как идет борьба с наглыми «захватчиками».

По словам Павла Мельникова, более шести лесничеств общей площадью 30 000 га в 2023 году подверглись нападению шелкопрядов и пилильщиков. В предыдущие годы их активность не была такой серьезной. Насекомые представляют опасность не только для лесных массивов, но и для сельскохозяйственных культур.

Регион в этом году основательно подходил к обеззараживанию лесов от вредных насекомых. В подходящие погодные условия с мая по июнь был обработан 91% территории области. К оставшимся необработанным 9 процентам относятся лесничества Кошкинского и Шенталинского районов. Эти площади включены в работу на следующий год.

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