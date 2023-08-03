Самара и Казань обменялись опытом реконструкции очистных сооружений

Самарские специалисты изучили систему обработки осадка после очистки казанских стоков. Фото: «РКС-Самара»

Сотрудники МУП «Водоканал» Казани посетили очистные канализационные сооружения в Самаре, а сотрудники «РКС-Самара» посмотрели на тот же самый объект в столице Татарстана. Обмен опыта прошел в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

— Проект предусматривает реконструкцию очистных сооружений во многих городах. От очистки стоков в Казани во многом зависит качество воды в Волге в районе Самары, — отметили в «РКС-Самара».

На объектах устанавливается сходное оборудование и внедряются современные технологии. Инженеры казанского водоканала познакомились с технологическим циклом очистки сточных вод на ГОКС и обратили внимание на механические решетки. А самарские специалисты изучили систему обработки осадка после очистки казанских стоков.

Технологи ресурсных компаний-коллег собираются использовать в работе для успешного запуска новых объектов после реконструкции. Самарское предприятие планирует продолжать знакомиться с работой коллег волжских городов.

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