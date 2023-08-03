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НовостиОбщество3 августа 2023 8:33

Новую школу построят на территории бывшего завода им. Масленникова в Самаре

Учреждение на 675 мест будет построено в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы по проекту – конец текущего года.

Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы по проекту – конец текущего года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается строительство новых школ. Одна из них появится на территории бывшего завода имени Масленникова в Самаре. Собственник уже передал участок на баланс региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

– Первостепенным являются вопросы подготовки участка: очистки территории от строительного мусора и деревьев, проектно-изыскательских работ, выноса коммуникаций, – рассказали областные власти.

Новая школа разместится в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой. Договор с подрядчиком планируется заключить 11 августа. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы по проекту – конец текущего года.