В Самарской области прохожий задержал напавшего на магазин грабителя

Грабитель угрожал продавщице расправой и требовал выдать ему деньги из кассы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение о попытке грабежа одного из сетевых магазинов пгт. Смышляевка. Мужчина пытался ограбить магазин, где до этого совершил покупку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неудачным грабителем оказался житель соседней республики, который уже был ранее судим. Мужчина, совершив до этого покупку в этом же магазине, вернулся и прикрыл за собой дверь. Он стал требовать деньги из кассы и угрожать продавщице расправой. К счастью, возле магазина проходил мужчина, который и услышал крики женщины о помощи. Он помог задержать злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.

Во время допроса выяснилось, что полученные деньги воришка планировал потратить на собственные нужды. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

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