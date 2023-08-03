Мужчина попал в больницу после столкновения «ВА3» и «Лады» в Самарской области

В аварии пострадал водитель «Лады», его с места происшествия госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 2 августа, в 15:40 в Самарской области произошло ДТП. В Сызрани 18-летний водитель автомобиля «ВА3 21103» врезался в «Ладу 217030».

— ДТП произошло в районе дома № 29 по улице Лазо. Автомобилист не уступил дорогу транспортному средству «Лада 217030», у которого было преимущество проезда, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Вторая отечественная машина ехала по главной дороге со стороны улицы Жуковского по улице Астраханской в сторону Курской. За рулем находился 50-летний водитель.

В результате легковые автомобили столкнулись. В аварии пострадал водитель «Лады», его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.