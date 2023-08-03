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НовостиОбщество3 августа 2023 9:07

Рэпер Feduk выступит на открытии новой спортплощадки на набережной в Самаре

Концерт с участием известного музыканта состоится вечером 5 августа 2023
Илона МАЙСКАЯ
Новое общественное пространство обустроили между улицами Маяковского и Чкаловский спуск / Фото: пресс-служба Сбербанка

Новое общественное пространство обустроили между улицами Маяковского и Чкаловский спуск / Фото: пресс-служба Сбербанка

В субботу, 5 августа 2023 года, на второй очереди набережной реки Волги в Самаре откроют спортивную площадку «Выходи играть!». Ее разместили между улицами Маяковского и Чкаловский спуск. Новый спортобъект жителям города подарит программа лояльности СберСпасибо.

- Мы рады поддерживать интерес к занятию спортом в любом его проявлении, поэтому постарались, чтобы каждый нашел здесь занятие по душе. Самара и ее жители вдохновили нас на создание этой площадки. Надеюсь, что она станет источником вдохновения для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни, - отметила директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо Екатерина Звонова.

На новой спортплощадке самарцы смогут играть в футбол, стритбол, баскетбол, заниматься стрит-воркаутом. Также там оборудована отдельная детская зона. Открытие общественного пространства намечено на 12:00 5 августа. В этот день горожан ждут танцевальный флешмоб, спортивные мастер-классы, индивидуальные и семейные эстафеты, соревнования, квесты, чемпионат по стритболу, велотриалу, заезд и др. Вечером состоится концерт. Его хедлайнером станет рэпер Feduk. Подробнее ознакомиться с программой открытия площадки можно здесь.

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