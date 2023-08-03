Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклом и «Пежо» под Самарой

В результате аварии погибли двое человек, один пострадал Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Нефтегорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Взят на контроль ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, смертельная авария произошла в Нефтегорском районе ночью 2 августа 2023 года. Там столкнулись «Пежо» и мотоцикл. В результате ДТП погиб мотоциклист и ехавшая с ним женщина. Пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу.

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