В Тольятти пьяный водитель отечественной легковушки устроил погоню с полицейскими

Водитель отрицал, что был пьян Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Поздно ночью в воскресенье, 30 июля 2023 года, в Тольятти сотрудники ГИБДД заметили на улице Революционной «Ладу Гранту», чья траектория движения была подозрительно странной. Просьбы об остановке водитель автомобиля игнорировал. Тогда полицейским пришлось начать преследование нарушителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Машину удалось остановить только в районе дома № 30 по улице Ворошилова. Уходившим от преследования оказался 37-летний мужчина. В ходе проверки полицейские выявили у местного жителя явное алкогольное опьянение, однако сам водитель это всячески отрицал. Пройти освидетельствование в медицинском учреждении тольяттинец отказался.

Теперь в отношении водителя составлен административный акт за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». А легковушка отправлена на специализированную стоянку.

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