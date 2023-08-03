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НовостиОбщество3 августа 2023 9:44

Молодежь Самарской области приглашают к участию в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Жители региона могут стать участниками форума, который пройдет в Волгоградской области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мероприятие пройдет с 11 по 15 октября

Мероприятие пройдет с 11 по 15 октября

С 11 по 15 октября в Волгоградской области пройдет Всероссийский историко-просветительский форум Российского военно-исторического общества «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Стать его участниками могут жители Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– В рамках форума пройдут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа. Также участников мероприятия ждет работа над личными страницами совместно с экспертами, которые могут быть поддержаны последними уже в текущем году, – информируют региональные власти.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно здесь. Сделать это необходимо до 10 сентября 2023 года. В случае прохождения отбора участникам оплатят проезд, проживание и питание.