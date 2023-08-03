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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:50

В Самарской области 4-летний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного водителя

Водитель SsangYong Actyon будучи в алкогольном опьянении врезался в «ВАЗ-21115» в Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится ребенок.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится ребенок.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 2 августа, поздно ночью в Похвистневском районе Самарской области по вине пьяного водителя произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. В 23:23 35-летний водитель SsangYong Actyon будучи в алкогольном опьянении врезался в «ВАЗ-21115».

— В аварии пострадал 4-летний пассажир отечественной легковушки. С места ДТП его госпитализировали в медицинское учреждение, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пьяный автомобилист столкнулся с попутно движущейся машиной на 151,33 км автодороги «Самара-Бугуруслан» со стороны Самары в направлении Похвистнево. За рулем «ВАЗ» находилась 33-летняя женщина.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится ребенок. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

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