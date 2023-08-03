В Самарской области женщина украла у друга 50 тысяч рублей

Злоумышленницу задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обчистила квартиру своего знакомого. Мужчина уснул после совместного распития алкоголя.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью. Он рассказал, что на днях в его квартиру на улице Индустриальной пришла подруга и они решили выпить. После распития алкоголя, по словам мужчины, он уснул. В это время безработная злоумышленница украла сотовый, ноутбук и 50 тысяч рублей.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения подозреваемой. Женщину задержали. Она признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.