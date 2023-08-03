В Самарской области установили новый стандарт стоимости услуг ЖКХ

Правительство региона выпустило постановление о введении нового стандарта стоимости ЖКУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установили новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Для каждого муниципалитета он свой. Соответствующее постановление облправительства было подписано 2 августа 2023 года.

Региональный стандарт стоимости ЖКУ используют при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Его размер отличается в зависимости от типа дома: многоквартирный или частный, а также в собственности ли жилье или используется по договорам найма.

Так, в Самаре размер стандарта для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 987 рублей на человека, для семьи из двух человек – 3 274 рубля на одного человека, для одиноко проживающего – 4 327 рублей. Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 3 151, 3 466 и 4 628 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 3 160, 3 476 и 4 645 рублей соответственно.

Отметим, что постановление о новом региональном стандарте стоимости ЖКУ вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2023 года. Узнать размер стандарта для других городов Самарской области можно здесь.

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