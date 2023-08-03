Кибербезопасность: средство от фишинга – перевод на отечественный домен

Введение разрешения на регистрацию банковских ресурсов на основе лицензии кредитной организации поможет пресечь мошеннические атаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошеннические атаки с использованием фишинга представляют одну из основных угроз для населения и компаний. Ежедневно в сети появляются сотни ресурсов, которые «мимикрируют» под официальные сайты кредитных организаций.

В прошлом году только ВТБ заблокировал около 27 тыс. таких мошеннических страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка.

Усилить борьбу с фишинговыми сайтами российских банков можно за счет регистрации для них единого домена верхнего уровня, считают эксперты банка. Им может стать «.банк» или «.фин», прописка в котором будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии. Текущий домен “.ru” такого обязательства не требует, чем потенциально могут пользоваться мошенники, создавая фейковые страницы финансовых организаций. Специалисты по кибербезопасности считают, что для борьбы с ними нужен полноценный механизм, который создаст условия для предотвращения подобных хищений.

- Разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга: клиенты будут видеть, что сайт официальный и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.