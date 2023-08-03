Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:40

В Самарской области воздух раскалится до +35 градусов 5 и 6 августа

Жаркие выходные без осадков ждут жителей региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Знойная погода не спешит сдавать свои позиции

Знойная погода не спешит сдавать свои позиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области в предстоящие несколько дней ждет знойная погода. Воздух в регионе раскалится до +33…+35 градусов. Таков прогноз синоптиков на период с 3 по 8 августа 2023 года.

По данным Приволжского УГМС, сегодня, 3 августа, температура воздуха в Самарской области составит +27...+32 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В пятницу, 4 августа, без существенных осадков, столбик термометра поднимется до +28…+33 градусов.

В выходные, 5 и 6 августа, в регионе станет еще жарче. Воздух раскалится до +30…+35 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Новая рабочая неделя тоже начнется со зноя – 7 и 8 августа ожидается +28…+33 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.