В Самарской области воздух раскалится до +35 градусов 5 и 6 августа

Знойная погода не спешит сдавать свои позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области в предстоящие несколько дней ждет знойная погода. Воздух в регионе раскалится до +33…+35 градусов. Таков прогноз синоптиков на период с 3 по 8 августа 2023 года.

По данным Приволжского УГМС, сегодня, 3 августа, температура воздуха в Самарской области составит +27...+32 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В пятницу, 4 августа, без существенных осадков, столбик термометра поднимется до +28…+33 градусов.

В выходные, 5 и 6 августа, в регионе станет еще жарче. Воздух раскалится до +30…+35 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Новая рабочая неделя тоже начнется со зноя – 7 и 8 августа ожидается +28…+33 градуса.

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