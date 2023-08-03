В Самарской области работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра

В ближайшее время управление планирует завершить подготовку текста постановления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области продолжается работа над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра. Это необходимо для реновации исторических кварталов Самары. На совещании рассмотрели вопрос о сроках завершения процедуры.

— В новом документе учли многочисленные замечания, проект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В ближайшее время управление планирует завершить подготовку текста постановления, — сообщили в правительстве региона.

Далее его направят на согласование в министерство культуры РФ. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил заранее начать корректировать градостроительные регламенты и отметил, что уникальность исторического центра города будет сохранена.

— Мы защитим объекты культурного наследия и не допустим застройки исторической части Самары высотками. Однако важно сделать эту часть города привлекательной для инвесторов, — сказал Виктор Кудряшов.

Напомним, разработчиком выступает ГАУ «Институт Генплана Москвы». После утверждения объединенной зоны охраны должен улучшиться инвестиционный климат исторической части Самары с учетом сохранения ее культурного наследия.

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