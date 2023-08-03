Самарский зоопарк запустит необычную акцию 4 августа

Любители животных 4 августа пообщаются с рыжими обитателями зоопарка Фото: Google. Карты.

В Самаре в пятницу, 4 августа 2023 года, с 13:00 до 14:00 пройдет акция «Солнечный зоопарк». Все рыжеволосые посетители и те, кто придет в гости к животным в желтой или оранжевой одежде, получат маленькие, но приятные сувениры. Об этом сообщили представители Самарского зоопарка в соцсетях.

Все желающие смогут поучаствовать в увлекательной викторине. Любители животных пообщаются с рыжими обитателями зоопарка - камерунским козликом, бородатой агамой и маисовым полозом.

Для участия в акции необходимо приобрести билет в кассах учреждения.

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