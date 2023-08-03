В Похвистнево по просьбе инвалида-колясочника оборудовали пандус на тротуаре

Мужчина сообщил о проблеме в социальных сетях. Фото: ЦУР Самарская область

В городе Похвистнево после обращения в ЦУР Самарской области появилась доступная среда. Организовать ее попросил местный житель – будучи инвалидом-колясочником, он испытывал трудности при перемещении.

Как сообщили в пресс-службе регионального ЦУР, доступная среда была необходима на тротуаре по улице Суходольной. Из-за высокого бордюра он был неудобен для граждан с ОВЗ, велосипедистов и мам с колясками. Внимание на проблему обратил житель города, который является инвалидом-колясочником.

– Его фотография появилась в одном из городских пабликов. ЦУР Самарской области увидел это обращение и передал в муниципалитет, – рассказали в организации.

Недостаток ремонта тротуара был оперативно устранен. Подрядчик сделал съезд для удобства маломобильных граждан.

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