В Тольятти ускорили интернет и повысили качество связи

Улучшить мобильную связь в Тольятти позволила масштабная модернизация сети / Фото: пресс-служба МегаФона

В Тольятти улучшили качество мобильного интернета – он стал на 20% быстрее. Для этого в городе провели масштабную модернизацию сети. Работы затронули более 100 телеком-объектов во всех районах Автограда. Об этом сообщает пресс-служба МегаФона.

Мобильный оператор перевел базовые станции, которые работали в среднем частотном слое, на технологию 4G. Теперь жителям и гостям Тольятти обеспечено высокое качество связи даже при повышенной нагрузке на сеть. К слову, только за июль 2023 года горожане — пользователи компании — скачали четыре тысячи терабайт данных. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По среднемесячному объему трафика на жителя лидирует Центральный район Автограда.

— Инженеры оперативно провели значительную работу на действующей сети. Благодаря этому еще больше пользователей смогут одновременно загружать тяжелые файлы. Помимо модернизации, мы продолжаем расширять покрытие в новых и густонаселенных микрорайонах. Летом запустили объекты связи на 40 лет Победы — в 14-м квартале и улице Баныкина, — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Отметим, программа по улучшению качества связи в Тольятти затронула не только жилые дома, но еще и предприятия, бизнес-центры, магазины, медицинские и образовательные учреждения, спортобъекты, а также скверы и парки.

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