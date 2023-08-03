В селе Ширяево 5 августа пройдет праздник искусств «Репин навсегда»

Гостей праздника ждут выступления музыкантов и увлекательные мастер-классы / Фото: artmus.ru

В субботу, 5 августа, в 12:00 в Самарской области состоится ежегодный праздник искусств «Репин навсегда». Он пройдет в честь дня рождения художника, который положил начало волне паломничества мастеров и любителей живописи в почти заповедные места села Ширяево. Самарский областной художественный музей приглашает жителей и гостей региона посетить это мероприятие.

Праздник объединит самые разные виды искусства – театр, музыку, скульптуру и, конечно же, живопись. Все желающие смогут насладиться выступлением музыкантов Волжского русского народного хора, а также посетить разнообразные увлекательные мастер-классы – научиться создавать этнические куклы, расписывать гипсовые рельефы, изготавливать анималистические сувениры из бумаги и даже освоить элементы ксилографии.

В рамках праздника на территории историко-музейного комплекса села Ширяево (ул. Советская, 4) также состоится открытие выставки керамики «Искусство высокого огня» Ольги Лысенковой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.