Еще три новых ФАПа откроются в двух районах Самарской области в 2023 году

сейчас идет благоустройство территории и подключение инженерных коммуникаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области появятся три новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они откроются в Нефтегорском и Алексеевском районах. Об этом сообщили в минздраве региона.

Строительство первого ФАПа завершается в селе Верхнесъезжее, там смогут получать помощь около 300 жителей. Строительная готовность объекта оценивается в 85%. Там уже окончены отделочные работы, сейчас идет благоустройство территории и подключение инженерных коммуникаций.

Еще два новых подразделения Нефтегорской больницы откроются в селах Шариповка и Самовольно-Ивановка, там тоже возводят модульные фельдшерско-акушерские пункты. Всего в этом году в регионе построят более 30 новых объектов здравоохранения, а в 50 зданиях сделают капитальный ремонт.

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